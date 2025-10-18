【J1第34節】(U等々力)川崎F 5-3(前半4-1)清水<得点者>[川]脇坂泰斗(4分)、佐々木旭(7分)、伊藤達哉(13分)、エリソン(37分)、河原創(69分)[清]小塚和季(45分+6)、高橋利樹(46分)、北川航也(90分+2)<警告>[川]エリソン(54分)観衆:22,292人主審:川俣秀