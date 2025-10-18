【J1第34節】(パナスタ)G大阪 0-5(前半0-3)柏<得点者>[柏]小泉佳穂(7分)、中川敦瑛(15分)、ジエゴ2(19分、51分)、細谷真大(73分)<警告>[柏]原川力(90分+2)観衆:30,282人主審:福島孝一郎└ジエゴの2発など今季最多5ゴール! 柏がG大阪に大勝で暫定2位浮上