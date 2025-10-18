【J1第34節】(日産ス)横浜FM 4-0(前半4-0)浦和<得点者>[横]谷村海那(6分)、ジェイソン・キニョーネス(34分)、ジョルディ・クルークス(45分)、植中朝日(45分+4)<退場>[浦]金子拓郎(90分+1)<警告>[横]角田涼太朗(77分)、ジャン・クルード(89分)[浦]マテウス・サヴィオ(48分)、渡邊凌磨(58分)、ダニーロ・ボザ(68分)、イサーク・キーセ・テリン(82分)、安部裕葵(90分+3)主審:笠原寛貴└横浜FMが今季最多4発で快勝!