[10.18 J1Âè34Àá ²£ÉÍFM 4-0 ±ºÏÂ Æü»º¥¹]J1¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¤ËÂè34Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢²£ÉÍFM¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿ô¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡£GKÀ·ÀîÊâ¸«¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢MFÁáÀîÈ»Ê¿¤Ï¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡£MFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤Ï5·î24Æü¤ÎÂè18Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¸å¤ÏÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF°ÂÉôÍµ°ª¤¬²ÃÆþ¸å½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤¬Â³¤¯²£ÉÍF