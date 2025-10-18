【J3第32節】(ロートF)奈良 2-0(前半1-0)長野<得点者>[奈]中島賢星(37分)、山本駿亮(90分+3)<警告>[奈]奥田雄大(70分)、山本駿亮(90分+5)観衆:1,883人主審:原田雅士