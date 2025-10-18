【J2第33節】(ハワスタ)いわき 2-1(前半1-0)愛媛<得点者>[い]石渡ネルソン(33分)、堂鼻起暉(77分)[愛]曽根田穣(49分)<警告>[い]石渡ネルソン(58分)観衆:3,968人主審:吉田哲朗