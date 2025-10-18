【J1第34節】(Gスタ)町田 0-0(前半0-0)福岡主審:谷本涼├町田vs福岡の“日本代表対決”、森保監督視察も見せ場少なく0-0ドロー├「自分がもしあそこにいたら…」森保Jのブラジル撃破に希望抱いた中山雄太、CB+ボランチで大車輪の働き「最近は後ろで力が有り余っているので」├森保J南米2連戦は出番なし…福岡DF安藤智哉が“一日一日”大事に再始動「濃い活動だったで終わらせずに」└J1福岡の停滞感破った宮崎産経大4年FW佐藤颯之