¡ÖÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤¬1Ç¯¸å¤Ë2ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¡½¡½¡£ ¤½¤ó¤ÊÎáÏÂ¤Î¡ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡É¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢ÅìµþÅÔÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎËäÎ©ÃÏ¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£¤Ê¤¼ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ªº£²ó¤Ï¾¡¤É¤­¡õÀ²³¤¥¨¥ê¥¢ÊÔ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê2LDK¤µ¤ó¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¾¡¤É¤­¤µ¤ó¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ö¥Ñ¡¼