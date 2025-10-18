¡Ø¼ê»¥¤¬Â¿¤á¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¡Ê¼é±«¡§¸¶ºî¡¢µíÌî¤³¤â¡§Ì¡²è¡¢Æ£¼Â¤Ê¤ó¤Ê¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÀ¨ÏÓ¸µ¹©ºî°÷¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÁÈ¿¥¤ò¼­¤á¤ÆÊÌ¿Í¤ÎÌ¾¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤¿¤á¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥·¥å¥Ù¥ê¡¼²¦¹ñ¤Ë°Ü½»¤ò·è¤á¤¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¾¯½÷¡¦¥Î¥ó¥Ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥Ó