ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤¬Âç¤­¤¯¿ÊÅ¸¤·¤¿2002Ç¯¡¢5Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬µ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤é8Ì¾¤Ï¡Ö»àË´¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÙÇÃ×Èï³²¤Î¼ÂÂÖµæÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2004Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÆüÄ«¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤À¡£¤³¤ÎºÇÃæ¡¢¡Ö²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¡×¤µ¤ì¤ë¾ÚµòÉÊ¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤Ëµ¶Êª¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¹ñºÝ¸ò¾Ä¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÆâËë¤ò¡¢¸µ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¤ÎËÌÂ¼¼¢»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡¡ÖÂè3²óÆüÄ«¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ