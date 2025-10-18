¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½