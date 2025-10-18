½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°û¤ß²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãËÍ¤âÂç¹¥¤­¤ÊÊý¡×¤È²ÆÈÁ¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¡£²ÆÈÁ¤¬¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤À¡£¤¢¤¢¡¢¤¦¤ì¤¤¡£Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡¢°É¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯Á°¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤