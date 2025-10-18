51ºÐ¤Î¡Ø¥«¥á»ß¤á¡ÙÇÐÍ¥¤¬ºÆº§¤òÌÜ»Ø¤·º§³è¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¡£ÎÁÍý¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤ºÎäÅà¿©ÉÊ¤äÂÞÌÍ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¨¡©°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û51ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿È½÷Í¥¤Î¶Ã¤­¤Î¿©À¸³è10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹ä