¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê·Ð¸³¤¬¡Ö1²ó¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡ÊCA¡Ë¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Íè¤¿¤é¤½¤³¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤è¤¯¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤â»¶¡¹¾è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£»æ¤¬