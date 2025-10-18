¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE STREET¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹CUTIE STREET¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼ÊÌ¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡Ö¤Ò¤¿¤à¤­¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¸µµ¤¤è¤¯¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö