¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤Î¾®Àî»Ëµ­¡ÊFUMINORI¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBUDDiiS¾®Àî»Ëµ­¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¢¡BUDDiiS¾®Àî»Ëµ­¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¾®Àî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢½©¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤Ç²ñ¾ìÃæ¤Î