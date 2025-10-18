¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡CUTIE STREET¡¢ÏÃÂê¤Î2¶ÊÈäÏª¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¡¼¥é¡ÉÁ´³«¥ì¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿CUTIE STREET¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë