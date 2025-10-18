¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4Ï¢¾¡¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤òÇË¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¡ÈÎò»ËÅª³èÌö¡É¤ò¤ß¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÆ°²è¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆóÅáÎ®