¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÆîÊÆ¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Á°¼Ô¤¬2¡Ý2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¸å¼Ô¤¬3¡Ý2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÆîÊÆ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¾¡1Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÈÂåÉ½Áª¼ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏ»Àîµü»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤¬¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·