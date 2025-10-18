10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£1°Ì»ØÌ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î»ØÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾­Íè¤ÏÂç¤­¤¯²½¤±¤ëºÍÇ½¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÈÄ¹¤¬190cm¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿Áª¼ê3¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¥¦¥È¿ØÂçÃíÌÜ¡ª¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¡È