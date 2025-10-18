¡ãBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢3ÆüÌÜ¡þ18Æü¡þ¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡þ6785¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼´Ú¹ñÂç²ñ¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹âµé¼Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥­¥à¡¦¥»¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥­¡¼¥×¡£¥È¡¼¥¿¥ë19¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤·¡¢2°Ì¤Ë4ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2°Ì¤Ë¤ÏÈª²¬Æà¼Ó¤È¥ä¡¼¥ê¥ß¡¦¥Î¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£Èª²¬¤Ï2022Ç¯¡ÖDIO¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈLA¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤¬¤«¤«¤ë¡£