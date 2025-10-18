ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼ ¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖNHK¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢²Î¤â¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1²ó¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈNHK¤È±ï¤¬¤Ê¤¤¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¿¹ÅÄ¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤«¡¢CM¤Î²Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢NHK¤ÏÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì