¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34ÀáCÂçºå2¡½1²¬»³¡Ê2025Ç¯10·î18ÆüJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËCÂçºå¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²¬»³¤ÈÀï¤¤¡¢2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò46¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢J2¹ß³Ê·÷ºÇ¾å°Ì¤Î18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤¬¾¡¤ÁÅÀ32¤È14º¹¤Ë¹­¤²¤¿¡£²£ÉÍFC¤¬»Ä¤ê4»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤Æ¤âCÂçºå¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢J1»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¡¢CÂçºå¡¦MFÃæÅç¸µÉ§¡Ê26¡Ë¤¬½³¤Ã¤¿º¸CK¤ò²¬»³¡¦FW¥ë¥«¥ª¡Ê30¡Ë¤¬Æ¬¤ËÅö¤Æ¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤êÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢²¬»³¤ÎU¡½20Âå