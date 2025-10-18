The Black Crowes¡Ê¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢ÍèÆü¸ø±é¡Ø2026 JAPAN TOUR¡Ù¤ò2026Ç¯4·î14Æü¡¢15Æü¤ËÅìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¡ØCHROMAKOPIA¡Ù¤È¡ØDTTG¡Ù¤Î¸«»ö¤ÊÍ»¹ç¹ç¾§¤Î±²¤ÇËþ¤Á¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¡Ë ºòÇ¯3·î¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPINESS BASTARDS¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿The Black Crowes¡£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î2