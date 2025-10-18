¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯10·î6Æü¡Á12Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌREGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼RM-G276N¡ÊTVS REGZA¡Ë2°ÌMOBIUZ EX251EX251¡ÊBenQ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë3°ÌREGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼RM-G245N¡ÊTVS REGZA¡Ë4°ÌXiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGGL¡ÊXiaomi¡Ë5°ÌAOC 24G42E/1124G42E/11¡ÊTPV Technology¡Ë6°ÌAlienware AW2525HMAW2525