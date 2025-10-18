2025Ç¯10·î16Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î¡ÖÀ±É¾²Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Ç¤Ï´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Õ¸«¤¬ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï³°¿©¤ÎºÝ¡¢¤Þ¤ºGoogle¤ÇÅ¹¤ÎÉ¾²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µAKB48¤Î°¤Éô¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÀ±É¾²Á¡×´ð½à¤¬ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£°¤