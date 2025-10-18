【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第2話が、10月20日22時より放送される。 ■残される家族のことまで心配する樹（草なぎ剛） 本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、