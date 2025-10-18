·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤Ï18Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤¹¤ë½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤êº£ÅÄÈþºù¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Öº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð