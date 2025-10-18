¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê25¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¡£Çò¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤ËÇò¤È¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÅß»ÅÍÍ¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊâ¤¯¤È¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÞ¤Ë¥­¥¹¤·¡¢µÒÀÊ¤ØÅê¤²Æþ¤ì¤¿¡£¤ä¤äÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×»Ñ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£