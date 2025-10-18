Ý¯ºä46ÅªÌîÈþÀÄ¡Ê18¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ë¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤·¡¢µî¤êºÝ¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£