¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(18Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ø¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¶µÜÁª¼ê¤ÏÊáµå¤·¤Æ¤«¤éÁ÷µå¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢1ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÌ»³Åê¼ê¤ËÂÇµå¤ò¥°¥é¥Ö¥È¥¹¡£²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿