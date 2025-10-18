Ý¯ºä46¤ÎÅªÌîÈþÀÄ¡Ê18¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¥­¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ÎÅªÌîÈþÀÄÅªÌî¤Ï¡Ö1stSHOW¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤Ë¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥åÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤âÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£