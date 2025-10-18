ÇÐÍ¥¤ÎÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¡ÖThankyouALL¡ª¡×¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æü¡¹´¶¼Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëº£·î8Æü¤ËÈ¯Çä¡£¡Ö40ºÐ¤ä²¿¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯Çä¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë3Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¤Ç´º¹Ô¡£¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤«¤é½é