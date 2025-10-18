ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç?¿ä¤·?¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(44)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£?¿ä¤·?¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÍÍ¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÀ¸¿ä¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö#¥Ù¥ë¥È¤â¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤È¤Î¡¢´ò¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£