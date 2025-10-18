ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè34Àá¤Ï10·î18Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×7»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-5¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¤ÏÁ°È¾ÂçÎÌ4¼ºÅÀ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸µÀîºê¤ÎMF¾®ÄÍÏÂµ¨¤Î¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡É¤Ê¤É3¥´ー¥ë¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶Éº£µ¨ºÇÂ¿5¼ºÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥êー¥°Àï4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°Âè34Àá¡á:Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitu:22,292¿Í¡Û À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹