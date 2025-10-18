GÂçºå¡½Çð¸åÈ¾¡¢¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëPK¤ò·è¤á¤ëÇð¡¦ºÙÃ«¡á¥Ñ¥Ê¥¹¥¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè34ÀáÂè2Æü¡Ê18Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Û¤«¡á7»î¹ç¡ËÇð¤Ï5¡½0¤ÇGÂçºå¤ËÂç¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ63¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê4Àá¤Ç¼ó°Ì¼¯Åç¤È¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î»ÃÄê2°Ì¡£¾®Àô¡¢ºÙÃ«¤é¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£17°Ì¤Î²£ÉÍM¤Ï4¡½0¤Ç±ºÏÂ¤Ë²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ34¤È¤·¤¿¡£18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï2¡½2¤ÇÌ¾¸Å²°¤È°ú¤­Ê¬¤±¡¢Æ±32¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï0¡½1¤ÇÅìµþV¤ËÇÔ¤ì¤ÆÆ±22¤Ç¡¢¼¡Àá¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë