DXTEENⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖDealio!?¡×¡¢¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDXTEEN¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ç£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¬¥ë¥¢¥ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿DXTEEN¡£¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖDealio!?¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£