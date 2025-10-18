開かれた、殉職した警察官や人命救助で亡くなった民間人を追悼する慰霊祭＝18日午後、東京都千代田区（代表撮影）殉職した警察官や人命救助で亡くなった民間人を追悼する慰霊祭が18日、東京都内であり、遺族や石破茂首相、楠芳伸警察庁長官ら約100人が参列した。新たに5人が祭られ、慰霊対象は6286人となった。石破氏は「職務に対する強い誇りと使命感、他者への思いやりと献身に深甚なる敬意と感謝の念をささげる」と述べた。