¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍû³ÒÃóÆüÂç»È¤Ï18Æü¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î¼°Åµ¤ò11·î²¼½Ü¤Ë³«¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£