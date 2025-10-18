¡½¡Î·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ß¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦»³ºê¤ß¤Û¡Ï¡½ ¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡ÖÇ¯¼ý8Ëü¥É¥ë(Ìó800Ëü±ß)¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ëÍ­Ì¾¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤âÈæÎã¤·¤ÆÁý¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¡£¤±¤ì¤ÉºÇ¶á¡¢¤³¤Î¡È¾ï¼±¡É¤ÏÊ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«