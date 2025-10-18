¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡ÊË­ÅÄÍø¹¸´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Ë­ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£½¡¶µ²È¤Î°¤ïëÍü¡Ê¤¢¤¸¤ã¤ê¡á¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Î²È¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½¤¹Ô¼Ô¤Î»³ÃæÏµ²ð¡Ê·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢Ïµ²ð¤ÎÁÜº÷¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿°Å»¦¼Ô¤Î¿·ÌîÉ÷¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤È¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¶À¤ÎÆ¶·¢¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¥¹¥Ù¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤¿