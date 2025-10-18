櫻坂46の山〓天（20）と藤吉夏鈴（24）が18日、千葉・幕張メッセで行われた、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」に登場し、ランウェーを歩いた。山〓は毛皮のコートにブーツを合わせ、藤吉は上下グレーのセットアップを着こなした。クールな表情を見せ、会場を魅了した。