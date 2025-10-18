ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPを獲得した大谷翔平(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回先頭打者弾から、4回の第3打席、7回の第4打席でも豪快な本塁打を放った。【動画】大谷のアーチショーに頭を抱えるフリーマン、ロハスらをチェック投げても7回途中無失点10奪三振の力投。5-1の快勝に導き、ドジャースは2