¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¸å¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¼«¿È¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ê¤Î¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÌò³ä¤ò¤·