乃木坂46遠藤さくら（24）と川〓桜（22）が18日、千葉・幕張メッセで行われた、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」の、ファッションブランド「evelyn」のランウエーに登場した。遠藤は白の帽子にミニワンピコートとロングブーツをあわせた、冬らしいオールホワイトコーデで登場。笑顔で客席に手を振った。川〓はチェック柄のミニワンピースに、デコルテがチラ見えする白トップスを重ねたコー