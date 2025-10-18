¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34ÀáÄ®ÅÄ0¡½0Ê¡²¬¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£Á°Àá4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¡Ê¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤¬¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Éé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿FW±°°æÀ»À¸¤é¤¬Éüµ¢¤·¤ÆºÆ¤ÓÀïÎÏ¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤³¤½¤Ê¤é¤º¤â¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£Á°È¾¤ÏµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç¡¢2