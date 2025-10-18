º´²ìËÌ½ð¤Ï18Æü¡¢º´²ì»Ô¤Î60ÂåÃËÀ­¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢2756Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·îËö¤´¤í¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ÈÂÓ¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Ìô¤¬ÂçÎÌ¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÂå¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤é¡Öº¾µ½¥°