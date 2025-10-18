ÍÌ¿¶Ç«¤µ¤ó¡Ê¤è¤¦¡¦¤·¤ó¤Í¤¤¡á¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¡ËÃæ¹ñ¹ñ±ÄÄÌ¿®¿·²Ú¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¤ËËÌµþ¤Ç»àµî¡¢103ºÐ¡£22Ç¯¤Ë°Âµ«¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢40Ç¯Âå¤ËÊÆ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¶µ¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£57Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¶²ÚÂç¤Ç¶µ¤¨¡¢¿Íºà°éÀ®¤ä³Ø½Ñ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¡£¡ÊËÌµþ¶¦Æ±¡Ë