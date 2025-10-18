7¿ÍÁÈ½÷À­¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×XG¤¬¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëXG¤Ï¡¢¡ÖGALA¡×¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËë³«¤±¡£¡ÖRakuten GirlsAward¡×½é½Ð±é¤Ç¡¢HARVEY¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ­ºÝ