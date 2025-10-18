¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó±¿Æ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÁÌä¡£º£Ç¯4²óÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë